Наталья Подольская раскрыла секрет счастливого брака

Певица Наталья Подольская состоит на протяжении 18 лет в браке с Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает двух сыновей. Артистка поделилась секретом семейного счастья.

Пара всегда старается проводить время вдвоем. Супруги вместе ужинают или смотрят кино.

«И очень много разговариваем — о жизни, о нас, о происходящем в мире. В январе уже запланировали путешествие на двоих: мне кажется, для супругов это очень важно — находить время, чтобы побыть только друг с другом», — рассказала певица в интервью порталу «Леди Mail.ru».

Подольская и музыкант Владимир Пресняков познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Она рассказывала, что с первого взгляда влюбилась в артиста. В 2010 году пара поженилась. Сейчас супруги воспитывают двух детей — Артемия и Ивана.

Ранее Пресняков показал, на кого променял Наталью Подольскую.