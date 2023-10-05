Наталье Штурм предложили выйти замуж: певица сразу начала думать, что скажет матери

Наталья Штурм призналась, что однажды получила предложение руки и сердца от мужчины, который был младше ее на 31 год. Об этом сообщает Пятый канал.

57-летняя Наталья Штурм точно не страдает от нехватки внимания со стороны противоположного пола. Недавно исполнительница спровоцировала слухи о новом романе, хотя только в прошлом году она была невестой другого мужчины.

Артистка отмечает, что неравнодушные поклонники часто надоедают ей в соцсетях. Некоторые ухажеры засыпают Наталью обещаниями увезти ее на край земли, а потом выясняется, что они не могут предложить ничего, кроме бюджетных курортов. При этом сама певица заявила, что ей не очень интересно летать на отдых в Турцию или Египет.

Наталья подчеркнула, что у нее точно нет времени на то, чтобы отвечать всем воздыхателям. По словам певицы, если на каждого мужчину она будет тратить по полчаса, то ей не хватит и года.

Звезда вспомнила, как один раз ей предложил руку и сердце молодой человек, не обращая внимания на 31-летнюю разницу в возрасте. Тогда артистка сильно удивилась.

«Я ему говорю: «Что я маме твоей скажу?» Причем парень хороший такой, образованный и далеко не бедный», – рассказала Штурм.

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