Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть на 14 килограммов за лето

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева набрала вес, но за лето ей удалось похудеть на 14 килограммов. Как призналась 32-летняя звезда, обрести стройность ей помогли съемки в новом проекте.

«У меня мотивация была кино. Летом был проект, начался, вернее, кинопроект большой, классный, который выйдет в 2024 году. А я просто вот до этого проекта прям прилично разожралась. Я действительно очень много набрала лишних килограмм и в камере это просто отвратительно бы смотрелось», — сказала Ивлеева в YouTube-шоу JETCAR.

Она пояснила, что убрала все вредные перекусы и заменила их овощами. В качестве альтернативы бутербродам Настя предложила желающим похудеть употреблять огурцы.

«Ну, короче, дисциплина. Дисциплина меня воспитала — и я начала стремительно скидывать вес», — призналась телеведущая.

При этом она добавила, что после Нового года не будет отказываться от умеренного употребления вредной пищи и алкоголя.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева купила новую квартиру в Санкт-Петербурге. О стоимости недвижимости не сообщается. Блогер после командировки уехала в Северную столицу, чтобы «восполнить силы». Несколько дней, призналась Ивлеева, она не пользовалась телефоном.