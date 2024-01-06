НАШ ШОУБИЗ
21:00, 06 января 2024
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Настя Ивлеева передала «морозный привет» подписчикам и раскрыла свое местоположение

Настя Ивлеева передала «морозный привет» подписчикам и раскрыла свое местоположение

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Настя Ивлеева, которая попала в скандал из-за организации «голой» вечеринки, практически на неделю пропала из соцсетей. Некоторые считали, что девушка покинула Россию. Однако знаменитость все-таки вышла на связь и заявила, что не покидала родину и находится в Северной столице.

Ивлеева записала видео для своих подписчиков в Telegram. По словам блогера, она очень соскучилась по общению с фанатами. Также Настя поздравила фанатов с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством Христовым.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно выдохнуть и перезагрузиться», — заявила блогер.

Ранее журналист Отар Кушанашвили осудил поведение гостей вечеринки Ивлеевой. Он заявил, что звезды сразу же отвернулись от девушки, как начался скандал.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Филипп Иванов
Тег:
#скандалы
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