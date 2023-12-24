Настя Ивлеева извинилась за скандальную вечеринку и дала неожиданное обещание россиянам

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева приняла решение передать все вырученные деньги за скандальную «голую» вечеринку на благотворительность. Она также извинилась за то, что откровенные фотографии участников закрытого мероприятия попали в Сеть.

«Я приношу свои извинения перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», — сказала Ивлеева.

Не оставила без внимания блогер и поступок одного из гостей вечеринки — рэпера Николая Васильева (Vacio), позволившего себе появиться в общественном месте полностью раздетым. Интимное место артиста прикрывал лишь белый носок.

Как отметила Ивлеева, Васильева предупреждали о том, что на вечеринку в подобном виде приходить неприемлемо, но он взял всю ответственность на себя и немного «перегнул палку на пути к хайпу».

Напомним, что в настоящий момент он отбывает 15 суток ареста за «мелкое хулиганство». Кроме того, суд оштрафовал артиста на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Кроме того, телеведущая поблагодарила полицейских за визит на вторую вечеринку и избавление от возможного повторения ошибок первого дня. Ивлеева заверила, что все деньги от продажи билетов за второй день вечеринки будут переданы в благотворительные организации.

«Это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», — приводит Telegram-канал Mash слова блогерши.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева набрала вес, но за лето ей удалось похудеть на 14 килограммов. Как призналась 32-летняя звезда, обрести стройность ей помогли съемки в новом проекте.