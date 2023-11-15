Настоящий султан: Прилучный отрастил бороду и удивил поклонников новым имиджем

Актер Павел Прилучный опубликовал фото, на которых предстал с длинной бородой. Многие поклонники не сразу узнали кумира, а подумали, что это звезда турецких сериалов. Оказалось, что артист перевоплотился для новой роли. Об этом пишет «7Дней.ru».

На новых кадрах Прилучного выдала только характерная татуировка на шее. А на его лице была густая растительность. Многие написали, что он похож на султана из популярного сериала «Великолепный век» и мог бы даже заменить его. Но Павел рассказал, что снимается в комедии, а не в исторической драме.

«Принял участие в забавном комедийном сериале в стилистике комикса «УничтоЖанна». У меня там очень необычный персонаж. Как вам образ?» – написал звезда.

Фанаты восхитились красотой актера, а некоторые из прекрасной половины его аудитории отметили, что согласились бы быть в гареме у такого мужчины.

«О великий и красивый, свет очей наших! Что с нами делает Прилучный?!» — пишет публика.

Ранее жена Павла Прилучного шокировала признанием о второй беременности.