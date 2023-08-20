Нашла замену мужу: Гузеева показала того, кто делает ее счастливой

64-летняя Лариса Гузеева уже долгое время состоит в браке. Избранником актрисы стал ресторатор Игорь Бухаров. В 1999 году пара узаконила свои отношения, а спустя год у Ларисы и Игоря родилась дочь. Несмотря на это, недавно Гузеева вышла на связь с подписчиками и представила им свою новую любовь.

Как оказалось, сердце знаменитости покорила ее собачка Жужа. Артистка не расстается с питомцем даже на съемках. По словам Ларисы, «маленькая собанюнечка» привнесла в ее жизнь только позитивные эмоции.

«Не обделяйте себя! Не живите в пустоте! Ищите свою любовь — она разная», — резюмировала Гузеева.