«Нашла собутыльника»: певица Слава представила поклонникам своего избранника

Певица Слава отправилась на отдых за границу и прихватила с собой предпринимателя Анатолия Данилицкого. Пара живет вместе уже больше 18 лет. Артистка решила поделиться с поклонниками счастливыми моментами в поездке, однако публика неоднозначно отреагировала на кадры с Данилицким.

Певица выложила в Сеть видео, на котором ее возлюбленный готовит алкогольный коктейль, разговаривая по-английски.

«Моя любовь! Толя! Вот наш любимый коктейль для вас», – прокомментировала Слава.

Фанаты артистки остались в восторге от теплых отношений пары. Совсем недавно Анатолий и Слава расставались, но певица решила простить бизнесмена и вернуть его обратно.

Только вот некоторые подписчики посчитали, что мужчина может негативно влиять на 43-летнюю звезду.

«У него руки трясутся!.. Видно, наершился конкретно накануне», «Теперь понятно, почему на видео Анастасия сама часто пьяненькая», «Эта категория мужей называется «муж-собутыльник», – отмечают пользователи Сети.

При этом сама артистка не отрицает, что позволяет себе выпить спиртного, когда захочет.

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