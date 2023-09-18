НАШ ШОУБИЗ
14:00, 18 сентября 2023
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Нашел помоложе: фото Виторгана с известной брюнеткой слили в Сеть

Нашел помоложе: фото Виторгана с известной брюнеткой слили в Сеть

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Эммануил Виторган вернулся из Латвии и успел хорошо провести время с очаровательной брюнеткой. Она выиграла сравнение с женой артиста Ириной Млодик и может стать ее соперницей.

Напомним, что почти все лето звезда провел в Юрмале вместе с супругой. У них есть там дом с участком. Многие поклонники решили, что Виторган уже не вернется в Россию, но актер прилетел и даже успел побывать на светских мероприятиях.

Эммануила Гедеоновича сняли в Татарстане рядом с эффектной коллегой Ольгой Кабо. Она рассекретила местоположение знаменитости и показала фото с ним. На нескольких кадрах женщина прижималась к звезде и нежно обнимала его.

«Счастлива была выступать на одной сцене с прекрасным Эммануилом Виторганом, творить в сопровождении камерного оркестра по взмаху дирижерской палочки Рустема Абязова. Да! Поэзия объединяет», – написала актриса.

Фанаты отметили, что артисты прекрасно смотрятся друг с другом и сделали комплимент Ольге. Многие заметили, что мужчина наслаждался вниманием моложавой коллеги.

«А где же жена?» — цитирует фанатов Виторгана «Экспресс газета».

На следующих кадрах появилась и сама Млодик. Ее не смущало такое внимание со стороны актрисы, она сидела напротив, пока коллеги обнимались и позировали.

Ранее мы писали о том, что Климова перестала скрывать отношения с Куценко.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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