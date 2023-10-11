Нарушил рекомендации врача: что происходит с Николаевым после инфаркта

63-летний певец Игорь Николаев рассказал о состоянии после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог артиста.

В сентябре 2023 года стало известно о госпитализации Николаева из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, певец перенес обширный инфаркт, поэтому ему потребовалось хирургическое вмешательство. Врачам удалось стабилизировать его состояние: спустя время Игоря отправили домой.

В соцсети Николаев поблагодарил всех, кто за него переживал: теперь его здоровью ничего не угрожает. Также певец отметил работу медицинских сотрудников, которые спали его жизнь.

«Благодарю прекрасный коллектив врачей и лично великого хирурга Р. С. Акчурина за блестящую работу и сердечное отношение», — высказался Игорь.

Как оказалось, уже в скором времени Николаев выйдет на сцену. 25 октября в консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт, во время которого артист зачитает эпиграфы к пьесам из фортепианного цикла.

«Счастлив, что не подведу детей, которые присылали свои записи моих фортепианных пьес со всей страны», — резюмировал певец.

Ранее подруга Николаева раскрыла, что с ним происходит после инфаркта. Подробности смотрите в этой статье.