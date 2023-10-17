Намного моложе: Волочкова рассказала, как новый мужчина удивляет ее в постели

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что встретила очередного мужчину мечты. Выяснилось, что избранник артистки небогат и моложе ее. Об этом сообщает Пятый канал.

Блондинка рассказала, что у нее много кавалеров, которые остаются в восторге от шпагата.

«Этот шпагат в сексе, понимаете? Вертолеты мои. Когда, знаете, не вынимая, как говорится, в шпагате», – откровенно призналась звезда.

Сейчас рядом с 47-летней артисткой есть любимый человек. Она скрывает его личность, но рассказала, что знакома с ним уже девять лет, и что он моложе ее. Раньше они просто дружили, а теперь она посмотрела на него другими глазами.

«Тот человек, который сейчас со мной, — этот человек на всю жизнь. И это такой мужчина, который точно уже проходил моменты жизни моей и различные испытания. Все на его глазах», – поделилась балерина.

Недавно Анастасия показывала роскошный подарок – кольцо с крупным бриллиантом. СМИ оценили стоимость ювелирного изделия почти в пять миллионов рублей! Но Волочкова говорит, что это подарок не от возлюбленного. Но для знаменитости это не главное.

«Может, у него нет большого кошелька, нет, знаете, большого богатства. Но большое достоинство. Да, мне это важно», – отметила артистка, но о будущей свадьбе промолчала.

Ранее мы писали о том, что получившая кольцо Волочкова показала свадебное платье.