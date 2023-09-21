Находится в психбольнице: что случилось с актрисой Светланой Светличной из «Бриллиантовой руки»

Актриса Светлана Светличная известна по роли в фильме «Бриллиантовая рука». В последние годы она то попадала в больницу, то исчезала, а потом и вовсе оказалась под наблюдением врачей в психиатрической больнице.

В 2006 году у Светличной умер младший сын. Официально – он умер от последствий алкоголизма. Светличная утверждала, что уйти на тот свет помогли недруги.

Когда его не стало, в семье начался конфликт. Квартиру сына Светличная собиралась забрать себе, но жилье отошло внучке.

В 2021 году актриса попала в больницу – у нее подозревали инсульт, но через день выписали. В октябре того же года Светлиная исчезла – родственники написали заявление в полицию. Они боялись, что из-за деменции знаменитость забыла номер дома. В итоге на следующий день актрису нашли.

В конце 2022 года стало известно, что Светлиная в психбольнице. Соответствующими новостями поделился ее сын. У артистки нашли деменцию и болезнь Альцгеймера, пишет News.ru.

В середине сентября близкие сообщали о непоправимых изменениях актрисы.