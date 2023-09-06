«Находится на перегорании»: стало известно о тяжелом эмоциональном состоянии Григория Лепса

Продюсер Рудченко рассказал о выгорании певца Григория Лепса, об этом сообщает News.ru.

По мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, последние годы Григорий Лепс не щадит себя на выступлениях. Эксперт связал напряженный график выступлений с расставанием певца. Напомним, артист развелся с Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака в декабре 2021 года.

«Он, как эмоциональный человек, уже находится на перегорании. Уже полтора-два года можно наблюдать его расхлябанное поведение как на сцене, так и после концертов, как он морды бьет своим поклонникам и прочее», — объяснил Рудченко.

Продюсер рассказал, что Лепс берется за любую работу еще и потому, что многие артисты уехали из России после февраля 2022 года. По его словам, находиться в таком тонусе тяжело любому человеку.

«Не каждый артист выдержит такой режим работы, учитывая, что в последние годы он практически не делал никаких перерывов, наоборот, идут коллаборации с молодыми артистами, выпускает новые альбомы», — заявил критик.

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