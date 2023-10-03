Находится на грани: изможденная диетами Бледанс отказывается есть

Когда-то Эвелина Бледанс была обладательницей пышных форм. Однако в последнее время телеведущая тщательно следит за фигурой. Благодаря строгой диете знаменитость несколько лет находится в одном весе. Как сообщает издание «7Дней.ru» , Эвелина вновь решилась на эксперимент с питанием.

Чтобы избавиться от лишнего веса, она отказалась от еды на три дня. Все это время артистка употребляла только воду. Бледанс осталась довольна диетой. По ее словам, она «чувствует ресурс».

«Трое суток полного голода! Похвалите меня: я снова что-то сделала впервые в жизни, а, значит, есть чему еще радоваться и удивляться», — высказалась знаменитость.

К слову, не все фоловеры разделили положительные эмоции Эвелины. Многие из них отметили, что женщинам после 40 нельзя голодать.

Ранее мы писали о том, что Эвелина Бледанс спешно покинула родной дом ради свидания с любимым мужчиной. Подробности смотрите в этой статье.