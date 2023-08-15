НАШ ШОУБИЗ
05:00, 15 августа 2023
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«Надо бежать»: молодая жена Петросяна перестала скрывать проблемы в браке

«Надо бежать»: молодая жена Петросяна перестала скрывать проблемы в браке

© Из профиля Instagram* Брухуновой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже несколько лет вместе, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Несмотря на это, многие журналисты приписывают знаменитостям развод из-за большой разницы в возрасте. Татьяна опровергает подобные сообщения, однако на этот раз она самостоятельно спровоцировала разговоры о проблемах в браке.

В личном блоге знаменитость внезапно начала рассуждать о семейных отношениях. По ее мнению, если, находясь в браке, человек начал терять себя, то необходимо принимать решительные меры.

«Из таких взаимоотношений надо бежать», — резюмировала супруга Петросяна.

При этом Татьяна не уточнила, относятся ли ее слова к браку с Евгением или нет.

Источник фото:Из профиля Instagram* Брухуновой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:«7Дней.ru»
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