«Надо бежать»: молодая жена Петросяна перестала скрывать проблемы в браке

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже несколько лет вместе, и за это время они успели стать счастливыми родителями. Несмотря на это, многие журналисты приписывают знаменитостям развод из-за большой разницы в возрасте. Татьяна опровергает подобные сообщения, однако на этот раз она самостоятельно спровоцировала разговоры о проблемах в браке.

В личном блоге знаменитость внезапно начала рассуждать о семейных отношениях. По ее мнению, если, находясь в браке, человек начал терять себя, то необходимо принимать решительные меры.

«Из таких взаимоотношений надо бежать», — резюмировала супруга Петросяна.

При этом Татьяна не уточнила, относятся ли ее слова к браку с Евгением или нет.