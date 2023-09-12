Надежда Михалкова впервые за долгое время вышла в свет и показала обручальное кольцо

12 сентября Надежда Михалкова впервые за долгое время вышла в свет. Актриса приехала на премьеру голливудского фильма «Звук свободы». Об этом сообщает kp.ru.

Девушка приковала к себе внимание публики из-за сильного похудения. На красной дорожке она появилась в джинсах свободного кроя, кроссовках, сером свитере и черном пиджаке. Всем внешним видом дочь Никиты Михалкова будто хотела показать, что избегает лишнего внимания.

Только вот журналистов привлекла одна деталь в образе звезды: на безымянном пальце ее правой руки красовалось обручальное кольцо. О новом избраннике актрисы ничего не известно, после развода с режиссером Резо Гигинеишвили в 2017 году она тщательно скрывает подробности личной жизни.

Ранее мы писали, почему Елена Воробей сошлась с бывшим сожителем Бабкиной.