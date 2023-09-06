НАШ ШОУБИЗ
16:00, 06 сентября 2023
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Надежда Бабкина сильно похудела: врач раскрыл причину случившегося

Надежда Бабкина сильно похудела: врач раскрыл причину случившегося

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Надежда Бабкина появилась на Дне города в Сызрани сильно похудевшей. Поклонники предположили, что у артистки есть проблемы со здоровьем. О том, что случилось, раскрыл пластический хирург Максимильян Абозин.

Бабкина не только сбросила несколько килограммов – она была не похожа на себя. Некоторые подумали, что она перенесла пластическую операцию.

Абозин сказал сайту BLITZ+, что случившееся, вполне возможно, – это результат тренировок в зале и диеты. Он отметил, что по ее фото в одежде «не понять», но певица могла похудеть сама, уверен доктор.

«Грамотным подходом считается комбинация и хирургического вмешательства, и контроль за потреблением пищи…, а также физическая активность (фитнес)», - сказал он изданию.

Отметим, что даже несмотря на изменения во внешности, артистка выглядела счастливой и отдохнувшей.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#здоровье
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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