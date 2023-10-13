«Начало болезни»: прошедшая обследование Лопырева рассказала о раке груди

Модель Виктория Лопырева вышла на связь с поклонниками в личном блоге и подняла важную тему здоровья. По совету мамы она решила отправиться в больницу и пройти профилактическое обследование, которое помогает выявить рак груди на ранней стадии.

Артистка считает, что все люди должны регулярно наблюдаться у медиков, сдавать анализы и в целом проверять работу всего организма. Особенно легкомысленно к этому нельзя относиться женщинам после 40 лет, ведь довольно часто потом они обращаются к врачам слишком поздно, когда злокачественные образования уже начинают распространяться.

Чтобы не допустить этого, Лопырева отправила результаты своего обследования, которые получила в клинике в Дубае, российским медикам. Выбрать специалистов ей помогли друзья. Теперь Виктория ждет, что ей скажут эксперты, когда изучат ее анализы.

«Сколько бы мы не зарабатывали, каким бы счастливым ни был наш брак, все может рухнуть в один миг, если упустить, не заметить начало этой болезни», - написала модель в социальной сети.

Ранее из больницы на связь вышел фигурист Алексей Ягудин и рассказал, что с ним происходит после второй операции за несколько дней.

Источник: личный блог Виктории Лопыревой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).