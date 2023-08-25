Начала все сначала: Алсу показала себя в платье невесты после измен мужа

В последнее время все внимание публики приковано к певице Алсу. Поговаривают, знаменитость разводится с бизнесменом Яном Абрамовым из-за его измен. Артистка никак не комментирует подобные сообщения. Однако на днях она лишь подогрела слухи о расставании с супругом.

В личном блоге Алсу появилось видео, которое привлекло внимание подписчиков. На нем певица предстала в платье невесты с широкими рукавами. Знаменитость дополнила образ украшением на шею в виде розы.

К слову, подписчики с восторгом отреагировали на новую публикацию Алсу. «Богиня. Какая нежная. Еще больше расцвела», — высказались фолловеры.

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