Набрала 30 кг: жена Петросяна перестала сдерживать себя на отдыхе

Супруга Евгения Петросяна проводит отдых на море вместе с сыном Ваганом. Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями с подписчиками, упомянув набранные 30 килограммов.

По словам Брухуновой, отпуск проходит в безделье. Директор театра эстрадных миниатюр поздно завтракает и никуда не выходит.

Однако наряды Татьяны говорят об обратном. Оказалось, что она приехала с двумя чемоданами по 30 килограммов в каждом.

Собираясь каждый день менять образ, Брухунова взяла одежду, обувь и аксессуары на разный вкус. Своим поклонникам супруга Петросяна уже показала просторное платье в пол в стиле рустик.

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