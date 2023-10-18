На время отселил сына и дочь: Костомаров рассказал о тяжелом решении в связи со здоровьем

Фигурист Роман Костомаров выступил на мероприятии в Москве, где рассказал о тяжелом решении. Спортсмен отселил на три недели сына и дочь.

С чем это связано, рассказывает сайт «7Дней.ru».

После выписки из больницы олимпийский чемпион не хотел, чтобы дети видели его беспомощным с ампутированными конечностями. Сначала Костомаров хотел установить протезы и только потом появиться на глаза детям.

«Мы отправили детей с бабушкой на отдых, чтобы недели три я мог адаптироваться дома к тому своему состоянию, которое теперь со мной до конца дней», - объяснил фигурист тяжелое решение.

По признанию спортсмена, в бытовом плане было сложно – даже самые элементарные вещи давались ему с трудом.

Сейчас Костомаров поднимается по лестнице через ступень, плавает в бассейне, пишет с помощью протеза и даже водит машину, правда, пока по тренировочной дороге.

Ранее сообщалось, что он приобрел автомобиль за 5 млн рублей.