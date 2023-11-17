На счастье! Константин Богомолов разбил себе тарелку о голову в элитном ресторане

Звезды шоу-бизнеса побывали на дне рождения ресторана «Пифагор». В числе гостей был и режиссер Константин Богомолов, муж Ксении Собчак. Он, согласно греческой традиции, решил разбить тарелки о свою голову.

Праздник проходил в греческом стиле: для гостей включили соответствующую музыку и подавали национальные блюда. Не обошлось и без традиций. Под танец сиртаки в ресторане разбили 200 тарелок — на счастье и богатство, пишет Woman.ru.

С энтузиазмом этот обычай воспринял режиссер Константин Богомолов. Он с удовольствием разбил тарелку о свою голову. За ним последовала и певица Анна Семенович, принявшись тоже бить тарелки на счастье.

Помимо этого, на празднике присутствовали Марюс Вайсберг, Яна и Вадим Расковаловы, Ксения Собчак, Анастасия Гребенкина, Гарик Харламов, Ростислав Хаит и другие звезды.

Напомним, ранее Богомолов прервал молчание после сообщений о разводе с Собчак.