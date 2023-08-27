НАШ ШОУБИЗ
09:00, 27 августа 2023
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На радость Бузовой: супруги Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко разъехались

На радость Бузовой: супруги Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко разъехались

© Из профиля Instagram* Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В соцсети Анастасия Костенко рассказала об отдыхе на родине. В Сальске прошло ее детство, живут родственники, которые всегда рады приезду Костенко. Знаменитость не скрывает радости от нахождения с близкими людьми.

В это время возлюбленный Анастасии находится на Кипре. Дмитрий Тарасов отправился на курорт вместе с певцом T-Killah. Приятели посетили вечеринку в космическом стиле, ведущим которой стал Иван Ургант.

Отметим, что сам Тарасов предпочитает не рассказывать о своей поездке. Журналисты узнали об отъезде футболиста из страны благодаря блогу его товарища.

К слову, пользователи Сети негативно отреагировали на происходящую ситуацию между супругами.

«Кажется, ему очень хорошо без жены», — поделились мнением фолловеры.

Ранее мы писали о том, что разведенная Ольга Бузова вновь отправится под венец. Подробности смотрите в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:StarHit
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