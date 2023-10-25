На Новодевичьем: Надежда Бабкина заговорила о перезахоронении Вячеслава Зайцева

Надежда Бабкина поддержала идею перенести прах Вячеслава Зайцева в Москву, об этом сообщает Абзац.

Народная артистка России близко дружила с модельером. По ее мнению, тело Зайцева стоит перенести на Новодевичье кладбище и похоронить с почестями.

«Я в дискуссии не участвую, но если будет перезахоронение на Новодевичьем... Это личность, которая достойна этих почестей государственных, потому что он первый человек, который нашу русскость отвез туда [на Запад, – прим. ред.], зарекомендовал, застолбил», – рассказала она.

Бабкина считает, что последнее слово в этом вопросе все равно должно остаться за семьей модельера.

Напомним, Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года после продолжительной болезни. Его похоронили на Жегаловском кладбище в Щелково в Московской области. По словам сына модельера, он принял решение похоронить отца в Щелково потому что он прожил там более 30 лет.

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