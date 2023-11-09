На могиле матери Ивана Урганта появились неожиданные гости: журналисты не думали их увидеть

Мать актера и ведущего Ивана Урганта – Валерия Киселева – 8 лет как похоронена на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. На погосте побывали журналисты – неожиданно для них на могиле появились «гости»: никто не думал их увидеть.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Не успев отойти от могилы, корреспонденты увидели белок.

Посетительница рассказала: «Они здесь живут. Белки уже давно облюбовали эти места».

Известно, что на могиле Киселевой установили оригинальный памятник. Камень похож на декорации из спектакля «Бумбараш». Могила при этом не выделяется среди других: заметно, что за ней ухаживают. На могиле нет листвы, живых или искусственных цветов, конфет.

Посетительница кладбища рассказала, что «эта могила всегда в порядке — за ней действительно следят».

Ранее сообщалось об изменениях во внешности Урганта. Телеведущего запечатлели на свадьбе бизнесмена на острове Комо.