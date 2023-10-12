«На компромиссы не идут»: объявлено о разводе Булановой с молодым мужем

В июне 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева. Большая разница в возрасте не стала преградой для их любви. Певица не скрывает своего счастья от третьего брака. Однако психолог Юлия Шилова убеждена, что отношения Татьяны и Валерия являются пиар-историей. Об этом она сообщила порталу «Мир новостей».

По словам Юлии, артистка уже развелась с молодым мужем. Шилова считает, что Валерию нужна была свадьба ради раскрутки ресторанного бизнеса. Вот почему она не исключает, что Татьяне заплатили за пышное торжество.

«Буланова начинает жаловаться на разлад. Слишком быстро одна ситуация сменяет другую. В таких моментах любящие люди найдут компромисс. Но ни Татьяна, ни ее муж ни на какие компромиссы не идут», — высказалась Юлия.

Психолог считает: если супруги и не развелись, то вместе они точно не живут.

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