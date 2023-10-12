НАШ ШОУБИЗ
10:00, 12 октября 2023
1 мин.

«На компромиссы не идут»: объявлено о разводе Булановой с молодым мужем

«На компромиссы не идут»: объявлено о разводе Булановой с молодым мужем

© Из профиля Instagram* Булановой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В июне 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева. Большая разница в возрасте не стала преградой для их любви. Певица не скрывает своего счастья от третьего брака. Однако психолог Юлия Шилова убеждена, что отношения Татьяны и Валерия являются пиар-историей. Об этом она сообщила порталу «Мир новостей».

По словам Юлии, артистка уже развелась с молодым мужем. Шилова считает, что Валерию нужна была свадьба ради раскрутки ресторанного бизнеса. Вот почему она не исключает, что Татьяне заплатили за пышное торжество.

«Буланова начинает жаловаться на разлад. Слишком быстро одна ситуация сменяет другую. В таких моментах любящие люди найдут компромисс. Но ни Татьяна, ни ее муж ни на какие компромиссы не идут», — высказалась Юлия.

Психолог считает: если супруги и не развелись, то вместе они точно не живут.

Ранее Буланова рассказала об отношениях с Юрием Шатуновым. Подробности смотрите в этой статье.

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.