«На грани развода»: Анита Цой съехала от мужа

Анита Цой появилась на светском мероприятии в Государственном Кремлевском Дворце в честь 27-летия канала МУЗ-ТВ. За кулисами корреспондент «Утро.ру» спросил певицу о семейной жизни.

Артистка заявила, что не живет с мужем в одном доме.

«Мы копируем императорскую семью. Ее члены никогда не жили вместе. У нас тоже была возможность построить несколько домов, и я не живу постоянно с мужем. Он, по примеру императора, обитает по соседству, в доме рядом», – пояснила она.

52-летняя певица уверена, что решение разъехаться было абсолютно верным, потому что так они с супругом не устают друг от друга. Интересно, что инициатором идеи была сама Анита Цой, она хотела спокойно творить в удобное для нее время и не мешать возлюбленному. При этом супруги каждый вечер проводят вместе за семейным ужином.

В конце Анита Цой раскрыла секрет долгого и счастливого брака. Артистка призналась, что у нее с избранником были ситуации, когда они оказывались «на грани развода». Однако их отношения всегда спасала любовь к ребенку и родителям, ведь пара не хочет причинить боль своим близким.

«Женщина всегда должна быть настороже и на страже. Важно не давать мужу покоя. И всегда вести себя так, чтобы муж немного ревновал, боялся женщину потерять и думал, что она обиделась по-настоящему», – заключила Анита Цой.

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