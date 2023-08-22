На фоне сообщений о разводе Малахов появился на публике с блондинкой: открыто щупал грудь

Телеведущий Андрей Малахов старается особо не распространяться на публике о личной жизни, а с супругой Натальей Шкулевой так и вовсе крайне редко появляется на публике. Именно поэтому то и дело появляются слухи о том, что звездная пара находится на грани расставания. А усугубляет положение еще и поведение журналиста.

Поклонники постоянно замечают Малахова в компании различных эффектных девушек. Так, недавно он появился в обнимку с известной блондинкой Анастасией Ивлеевой. Вместе они с удовольствием позировали на камеру. При этом Андрей прижимался к блогеру, а рука находилась явно не в районе талии. Многие пользователи Сети даже пошутили, что телеведущий специально захотел сфотографироваться с разведенной Ивлеевой, чтобы потрогать ее незаметно за пышную грудь.

Сам же журналист признался, что восхищается Настей. Причем довольно давно. Он назвал себя ее поклонником еще с 2016 года.

«Уже с трудом верится, что тогда, в 2016-м, Настя снимала вайны и была гостьей моей программы, где скромно сидела в первых рядах зрительного зала», - отметил Малахов.

К слову, на новом снимке Андрей выглядел весьма посвежевшим, хотя еще совсем недавно в отпуске он сумел сильно встревожить поклонников. Дело в том, что он оказался в лесу небритый и в странном виде.