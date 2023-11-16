На что может претендовать внебрачный сын Григория Лепса

Певец Григорий Лепс в начале месяца признался, что у него есть уже взрослый сын после мимолетного романа. Сам молодой человек не в курсе, кто его отец, однако, когда это произойдет, то он может вступить в гонку за наследство, заявил журналист Олег Цуриков в беседе с Пятым каналом.

Исполнитель, по собственным откровениям, видел своего внебрачного сына лишь один раз. Тогда мальчик был еще маленьким. Теперь же он стал молодым человеком, у которого есть своя семья, лезть в которую не надо, считает Лепс.

Своим заявлением Лепс признал тайного сына. Таким образом, он может в будущем вступить в гонку за наследство отца, заявил журналист Цуриков. Но даже не дожидаясь этого момент, молодой человек обладает правом подать на звездного родственника в суд и потребовать с того алименты. Пока что Лепса спасает только тот момент, что его внебрачный сын ничего об этом не знает.

Ранее певица Маша Распутина обратилась к Григорию Лепсу. Она считает, что у артиста могут быть еще внебрачные дети.