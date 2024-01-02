«На антибиотиках»: Стас Михайлов рассказал о самочувствии и пожелал всем здоровья

Певец Стас Миайлов опубликовал видео в соцсетях, в котором рассказал о приеме антибиотиков. Несмотря на это, исполнитель вышел на улицу 1 января.

«Хоть и на антибиотиках, вышел все равно на улицу всех поздравить с Новым годом. Ну как не выйти на улицу», - произнес исполнитель.

Михайлов не упустил возможности поздравить интернет-пользователей с Новым годом.

«Всем еще раз здоровья, счастья, благополучия, и добра, и позитива в каждый дом», - сказал артист.

Несмотря на холодную погоду 1 января, певец был в спортивном костюме, без шапки и в расстегнутой куртке. При этом выглядел он достаточно бодрым и здоровым.

Ранее 50-летняя жена Михайлова Инна раскрыла секрет омоложения.