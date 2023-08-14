НАШ ШОУБИЗ
05:00, 14 августа 2023
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«Мы попали»: Леонид Агутин рассказал о главной претензии дочери

«Мы попали»: Леонид Агутин рассказал о главной претензии дочери

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Знаменитый певец Леонид Агутин воспитывает двух дочерей. Старшую Полину ему родила балерина Мария Воробьева, а младшую Елизавету – Анжелика Варум. Обе звездные наследницы обосновались за границей.

В свежем интервью Агутин заявил, что не видел Полину уже несколько лет, да и с младшенькой Лизой он встречается нечасто. Однако это не мешает ему поддерживать хорошие отношения с детьми.

Елизавету воспитывали бабушка с дедушкой по материнской линии, из-за чего она раньше часто обижалась на родителей. Однажды певец серьезно поговорил об этом с дочерью.

«Все, о чем Лиза мечтала, все, что у нее в жизни произошло, все это сделано нами и именно потому, что мы постоянно работали и нас не было рядом. Она это прекрасно понимает», – пояснил Агутин.

Ранее мы писали, что муж держит измученную Аллу Пугачеву ради денег.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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