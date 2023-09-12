«Мы обречены»: Ксения Собчак внезапно заговорила о разводе

Личная жизнь Ксении Собчак всегда кроется под завесой тайны. Ей регулярно приписывают то расставания, то очередную беременность. На этот раз Собчак заговорила о своей личной жизни, сообщает Экспресс газета.

Телеведущая регулярно делится кадрами счастливой семейной жизни с супругом Константином Богомоловым, несмотря на то, что некоторые говорят о похолоданиях в их отношениях. А вот другой звездной паре повезло меньше. Сегодня стало известно о том, что комик Тимур Родргиес расстался с супругой после 16 лет совместной жизни.

Еще одна пара, которая недавно была в браке — Вячеслав Малафеев и Екатерина, сегодня отпраздновали годовщину развода.

На фоне этих событий Ксения Собчак заговорила о непростых временах для отношений.

«Сразу два громких развода. Так Малафеевы еще и вечеринку закатили... Мы обречены... Так что вот мотивация на начало недели — улыбаемся и шагаем вперед», — прокомментировала новости журналистка.

Ранее мы писали о том, что бывший фаворит Аллы Пугачевой заговорил о близких отношениях с певицей.