«Мы их никуда не водим»: почему Юлия Ковальчук боится представлять детей публике

В интервью для канала «Алена, блин!» Юлия Ковальчук ответила, почему старается скрывать своих детей от публики. Певица воспитывает двух дочек от Алексея Чумакова, Амелию и Алисию.

Ковальчук убеждена, что повышенное внимание СМИ может негативно повлиять на будущее девочек. Так, пряча дочек от лишних глаз, Юлия старается защитить их.

«И, может быть, в силу этого в том числе, мы не показываем наших детей, мы их никуда не водим, я не пытаюсь их привлечь к публичности, я хочу, чтобы они максимально долго не окунулись в этот хаос», – пояснила артистка.

Исполнительница также добавила, что материнство стало для нее главной ролью в жизни. Как считает Ковальчук, такое трепетное отношение к статусу родителя появилось из-за того, что детей она родила поздно.

При этом Юлия подчеркнула, что не ставит себе задачу вырастить вундеркиндов. Звездная мама не хочет перегружать девочек учебой. Она уверена, что детством надо наслаждаться.

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