«Мужики ее любили и любят»: брошенную и бездомную Седокову уличили во лжи

Певица Анна Седокова спустя долгое время вернулась в Москву и на этот раз окончательно. Забрав сына, артистка уехала от мужа-баскетболиста и приняла решение изменить свою жизнь. Правда, практически сразу она столкнулась с большими проблемами: у нее не осталось недвижимости в России, помощников, а также ребенку необходимо искать учебное заведение. На все это экс-солистка «ВИА Гра» жаловалась поклонникам в социальных сетях. Однако не все поверили в ее искренность.

По словам Седоковой, сейчас им с Гектором приходится жить в чужом доме, но они стараются держаться. Продюсер Олеся Сазыкина уверена же, что Анна нагло врет своим фанатам ради пиара. Она заявила, что у якобы бездомной певицы до сих пор есть шикарная квартира в Москве. Но по какой-то причине она предпочитает не жить в ней, а сдавать за большие деньги.

«Седокова – сказочница, прям идеальная вруша. <…> Скорее всего, разговоры о том, что у Ани нет жилья, неправда. Седокова всегда жила на широкую ногу, мужики ее любили и любят», - сообщила продюсер.

Напомним, что Анна до сих пор не рассказала, что произошло между ней и супругом. Молчит и Янис Тимма. Он лишь публикует в Сети грустные посты, которыми намекает на то, что начал новую главу жизни без жены.

Ранее очередного бывшего жениха Анастасии Волочковой задержали по подозрению в мошенничестве.

Источник: PROZVEZD