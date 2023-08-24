Мужчины в восторге: Татьяна Терешина показала натуральную грудь в купальнике

Бывшая солистка популярной группы Hi-Fi Татьяна Терешина эффектно напомнила о себе. Певица опубликовала фото в купальнике с сексуальным вырезом, продемонстрировав натуральную грудь. Фанаты остались в восторге.

Женщина давно не появлялась в соцсетях, поэтому решила вернуться красиво. Она показала себя во время отдыха в фитнес-клубе. Татьяна снялась на фоне бассейна, примерив черный купальник с глубоким вырезом и множество украшений. Дополнили образ серьги-кольца, подвеска, собранные в пучок волосы и легкий макияж.

«Привет! Соскучились? У меня все отлично! Я восстановила свою страничку, ура! Параллельно даже заводила резервную страницу», – написала артистка в личном микроблоге.

Поклонники поддержали Терешину и написали ей комплименты. Многие отметили, что 44-летняя звезда выглядит просто великолепно.

Ранее дочь Успенской поддержала мать на концерте, выставив напоказ голую грудь.