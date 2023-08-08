Мужа Собчак поймали на изменах: спал одновременно с тремя

Слухи о том, что брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова трещит по швам, появляются в Сети регулярно. Поклонники находят знаки в поведении и словах супругов и гадают, когда же ждать развода. Вот только на деле отношения пары по-прежнему отличаются крепостью, да и постановщик не дает поводов сомневаться в его любви к жене.

Богомолов сейчас примерный семьянин, ни разу за четыре года незамеченный в изменах. А ловеласом он становится лишь иногда по работе. Так, Константин исполнил главную роль в новом проекте «Кеша должен умереть», в котором по сюжету он неверен сразу трем женщинам. Каждой он говорит, что любит без памяти, а за спиной спит с другими.

Первая экранная дама Константина – Лена. Она его коллега по архитектурному бюро, и с ней он иногда устраивает «ночные рандеву». Также она является его экс-женой. Вторая бывшая – актриса Юля. С ней у героя Богомолова секс по телефону. И третья – нынешняя супруга Варя. В какой-то момент обо всех изменах мужчины становится известно, и тогда его избранницы объединяются, чтобы придумать план мести.

Отметим, что Константин Богомолов выступил в проекте не только исполнителем главной роли, но и режиссером. Также над ним работали Валерий Тодоровский, Игорь Мишин, а в каст вошли Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юлия Александрова и другие.

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