Муж Меньшовой отказался работать с ней после одного единственного проекта и вот почему

Актер Игорь Гордин за свою карьеру снялся в огромном количестве успешных проектов. Был в его жизни и опыт съемок с супругой – Юлией Меньшовой. Вот только оказался он неудачным, и после него супруги решили, что больше никогда не будут вместе работать.

По признанию Гордина, они с Меньшовой стараются разделять личную жизнь и кино. Ради сериала «Преступление будет раскрыто» они впервые нарушили этот принцип и сильно пожалели. Спустя два сезона звездная пара даже решила отказаться от проекта вовсе.

«Когда Юля была моей партнершей, я не понимал, где в данный момент нахожусь. В первый съемочный день вообще не знал, как себя вести. Так что предпочитаю, чтобы все было по отдельности: дом, семья и работа, съемки», - поделился актер.

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Источник: «7Дней.ru»