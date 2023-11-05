«Муж и жена»: Максим Аверин принимает поздравления под свежим фото с Якуниной

Максим Аверин и Анна Якунина часто становятся партнерами по съемкам. Зрителям настолько полюбилась эта пара, что в Сети стали распространяться слухи о романе актеров. При этом Якунина сейчас счастлива во втором браке, а с Авериным у них исключительно приятельские отношения.

Однако информация о возможном романе звезд снова захватила соцсети после свежего совместного фото пары.

Актеры позируют перед камерой в солнечном Сочи, а за их спинами разворачивается синий морской горизонт. В комментариях поклонники поздравили знаменитостей с заслуженным отдыхом и профессиональным праздником, Днем кино.

Однако, помимо этого, фанаты не упустили возможности в очередной раз намекнуть на отношения артистов.

«Как хорошо смотритесь вместе, словно муж и жена. С праздником вас, любимые», – отмечают пользователи Сети.

Ранее мы писали, что Лолита публично поругалась с Ларисой Черниковой.