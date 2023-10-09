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21:00, 09 октября 2023
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Муж актрисы Екатерины Волковой потерял сознание и попал в больницу после удаления зуба

Муж актрисы Екатерины Волковой потерял сознание и попал в больницу после удаления зуба

© Freepik

Муж актрисы Екатерины Волковой, танцор и телеведущий Андрей Карпов посетил стоматолога, а на следующий день мужчина почувствовал себя плохо. Он упал в обморок и попал в больницу.

Подробности рассказала жена Карпова. По ее словам, вечером в воскресенье супруг удалял зуб мудрости. Процедура выполнялась под наркозом.

Утром у мужчины началось головокружение. Карпов потерял сознание и разбил подбородок. В результате он попал в больницу, где врачи наложили швы, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось о пациенте, который несколько лет не ходил к стоматологу и заработал проблемы с сердцем. Соответствующий случай произошел в Кирове. 40-летнему мужчине сначала вылечили зубы от кариеса, после чего сделали операцию на сердце.

Источник фото:Freepik
Тег:
#здоровье
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