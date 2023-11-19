«Мурашки по коже»: критик Бабичев назвал самую мощную песню Пугачевой

В 1997 году Алла Пугачева выступила на Евровидении с песней «Примадонна». Эту композицию музыкальный критик Евгений Бабичев назвал самой недооцененной в репертуаре певицы.

Особенно песня «Примадонна» не понравилась европейской аудитории, поэтому артистка заняла всего лишь 15 место в конкурсе.

«Что касается песен Пугачевой, которые прям-таки мощные, то как эксперт по Евровидению прежде всего не могу не назвать песню «Примадонна»», — цитирует Бабичева News.ru.

Эксперт отметил, что данная композиция в плане музыки, развития и кульминации точно попала в образ Пугачевой, которую после этого все как раз и начали называть Примадонной.

По словам критика, данная композиция — автобиографическая. Во время выступления все внимание было именно на певице, хотя группа бэк-вокала состояла из пяти человек. Бабичев назвал выступление Примадонны идеальным.

«В каком-то смысле это и автобиографическая песня, до сих пор мурашки по коже — она одна на сцене, никаких номеров, слушается свежо», — заключил он.

Напомним, ранее мы писали про певицу, способную сместить Пугачеву с российской сцены.