Муцениеце забыла Прилучного и начала новые отношения: кто новый таинственный бойфренд актрисы

Актрису Агату Муцениеце вновь заметили на светском мероприятии вместе со спутником. Перед фотографами звезда «Закрытой школы» позировала с миллионером Владимиром Перельманом, с которым уже ранее появлялась на публике. Теперь поклонники гадают, насколько близкие отношения связывают ресторатора и артистку.

Как сообщает издание «7Дней.ru», Агата в красном платье появилась на премьере фильма «Честный развод. Бенефис». Поддерживали ее в этот вечер дети от актера Павла Прилучного — Тимофей и Мия. Но также рядом с ней был Перельман. В последнее время он все чаще стал сопровождать Муцениеце на различных мероприятиях, поэтому многие фанаты подозревают их в романе. Впрочем, сама артистка слухи пока не комментирует и не раскрывает, что происходит в ее личной жизни.

Отметим, что, если Владимир и Агата все-таки встречаются, то это первые серьезные отношения знаменитости после скандального развода несколько лет назад. Прилучный после расставания с женой уже давно вновь женился, и у него даже родился третий ребенок, а вот Муцениеце никак не могла снова начать влюбляться в мужчин. По крайней мере, публично она еще не представляла своих бойфрендов.

Ранее певица Ольга Бузова пообещала найти «окошечко» для бойфренда.