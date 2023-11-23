«Мразь какая-то вшивая, заноза, блоха»: бывший солист группы «На-На» обратился к журналистке

В Новосибирске 18 ноября прошел вечер памяти шансонье Михаила Круга. Один из зрителей остался недоволен концертом, так как на сцене исполняли песни, никак не связанные с творчеством артиста. Также его возмутило поведение экс-солиста группы «На-На» Валерия Юрина — его обвинили в неадекватном поведении. Артист резко ответил на это заявление.

Юрин заявил, что его «странный номер» — это «специальная фишка». Он также отметил, что не употребляет алкоголь уже два года. Помимо этого, артист оскорбил журналистку издания NGS.RU, которая в своем вопросе к организаторам процитировала мнение недовольного зрителя концерта.

«Девочку вообще надо арестовать и посадить дня на три, чтобы она посидела в тюряге», — цитирует артиста Газета.Ru.

Артист заявил, что у него был специальный номер, который доказывает, что он поет живьем.

«Это элементарно, обычные вещи. Забыл текст? Просто мразь какая-то вылезла, гнида какая-то, блоха», — ответил Юрин на просьбу прокомментировать мнение недовольного зрителя.

По словам артиста, он выступал продюсером концерта и не планировал выходить на сцену. Ему пришлось выйти за Руслана Казанцева, который накануне отравился «протухшими голубцами».

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