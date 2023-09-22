«Мрак какой-то»: дочь Успенской стала жертвой пластики

Дочь Любови Успенской стала жертвой пластики. Об этом сообщает издание Экспресс газета.

33-летняя Татьяна Плаксина пережила множество испытаний. Получив травму лица, певица восстановила внешность при помощи пластической хирургии. Теперь наследница Успенской выкладывает в Сеть снимки с результатами преображений.

На днях Плаксина сделала новую публикацию, которая привлекла внимание публики. Россияне отметили, что на снимке лицо артистки перекошено. После этого фолловеры начали разговоры о неудачной пластике Татьяны.

«То ли макияж такой, то ли пластика неудачная. Неровно, мрак какой-то», — высказалась публика.

К слову, сама Плаксина никак не отреагировала на мнение подписчиков.

Ранее дочь Успенской показала живот после сообщений о беременности. Подробности смотрите в этой статье.