Может не перенести операцию: подробности госпитализации отца Киркорова Бедроса

Отца певца Филиппа Киркорова госпитализировали в Институт хирургии имени А. В. Вишневского. Но помощница Бедроса Киркорова сообщила, что это было сделано для проведения планового осмотра. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, информация о том, что у 91-летнего артиста астма не подтвердилась. Журналисты связались с помощницей Киркорова-старшего, которая прояснила ситуацию.

«С Бедросом все хорошо. Не мешайте человеку проводить свои процедуры, я не знаю, кто пустил слух про приступ астмы», – высказалась она.

В СМИ все чаще появляются сообщения о проблемах со здоровьем у отца поп-короля. В первую очередь это связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все обострилось после того, как звезда переболел коронавирусом.

В окружении Бедроса рассказали, что он уже был в больнице неделю назад. И попал туда снова. Периодически состояние мужчины ухудшается, поэтому ему требуется госпитализация.

«Основные проблемы из-за сердца. Врачи дают не совсем оптимистичные прогнозы. Бедроса наблюдали лучшие кардиологи нашей страны, обсуждался даже вопрос о теоретической пересадке сердца, но врачи пришли к выводу, что он может не перенести операцию», – говорят в окружении знаменитости.

Близкие решили, что пенсионера лучше не трогать. Поэтому медики занимаются его лечением и восстановлением. Отмечается, что Филипп бывает у отца, как только выпадает такая возможность. Но певец загружен работой.

«Но он выполняет основную задачу: оплачивает лечение и контролирует ситуацию», – говорят в окружении звездной семьи.

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