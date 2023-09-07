«Мозг отключается»: Ольга Бузова назвала самый сексуальный орган мужчины

За спиной Ольги Бузовой много неудач на любовном фронте, однако звезда все еще верит, что сможет когда-то найти свое счастье. В интервью для журнала MAXIM она рассказала, что выбирает партнеров сердцем, а не разумом.

Ольга Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но пара со скандалом разошлась в 2016 году. С тех пор все романы знаменитости заканчивались не лучшим образом.

Бывшая ведущая «Дома-2» считает себя довольно эмоциональной, и в любви она обычно доверяет чувствам, а не разуму.

«Я всех мужчин выбираю сердцем, мозг в этот момент отключается. Я сто раз себе говорила, что надо подходить более рационально к выбору, но любовь – это не про план и не про схему. Я просто люблю, а к чему это приводит, к сожалению, вы видели, и не раз», – утверждает Ольга.

При этом она отметила, что самое сексуальное в мужчине – это его мозг. Бузовой важно, чтобы ее партнер был умным, поскольку, по ее словам, мозг отвечает за все, даже за любовь.

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