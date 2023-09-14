НАШ ШОУБИЗ
12:00, 14 сентября 2023
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«Моя новая пассия»: Дмитрия Маликова застали с пышнотелой брюнеткой

«Моя новая пассия»: Дмитрия Маликова застали с пышнотелой брюнеткой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Дмитрий Маликов неожиданно рассказал о «новой пассии». Исполнитель более 30 лет счастлив в браке с женой Еленой, но это не мешает ему проводить время рядом с другими «красотками».

53-летний артист опубликовал снимок с пышнотелой брюнеткой и не стал скрывать статус их отношений.

«Моя новая пассия», – цитирует артиста «7Дней.ru».

Оказалось, что героиня забавного фото – актер и блогер Андрей Борисов, который переоделся в женщину. Несколько лет назад он работал вместе с Маликовым и сыграл в его музыкальном видео «Вместе веселей» роль Кристины Голден Баттерфляй. Звезды выпустили неожиданный клип, чтобы привлечь внимание молодой аудитории. Видео получилось забавным и необычным для поклонников Дмитрия.

Подписчики певца подумали, что пара решила повторить свой дуэт. А, возможно, они просто ностальгируют по тому времени. В любом случае фанаты оценили чувство юмора Маликова.

«Моя новая пассия»: Дмитрия Маликова застали с пышнотелой брюнеткой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее мы писали о том, почему Елена Воробей сошлась с бывшим сожителем Бабкиной.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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