Москва пережила самую холодную ночь: морозы усилятся

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве ночь на 18 ноября стала самой холодной с начала осени. По его словам, температура воздуха опустилась сразу на 5,2 градуса и составила минус 8,5 градуса.

На территории Подмосковья холоднее всего было в Клину – столбики термометров опустились до минус 12,1 градуса.

Согласно прогнозу, ночь на воскресенье, 19 ноября, может стать еще холоднее. Синоптик не исключает, что столбики термометров в Москве опустятся ниже отметки в минус 10 градусов. В Подмосковье прогнозируется 12-градусный мороз.

В субботу днем ожидается облачная погода, местами гололедица. Температура воздуха составит от минус 5 до минус 3 градусов. Осадков не ожидается, сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что высота снежного покрова в Москве к концу следующей недели составит 4-6 сантиметров. Согласно прогнозу, начиная со вторника, 21 ноября, южный циклон принесет в столицу порцию снегопадов.