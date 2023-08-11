Мошенница или дочь: все наследство умершей Веры Васильевой достанется ее поклоннице

Актриса Вера Васильева скончалась в начале августа вслед за своей коллегой Юлией Борисовой. Звезде советского кино было 97 лет. В последние годы жизни рядом с артисткой постоянно была поклонница Дарья Милославская, которую она считала своей дочерью. И именно ей она завещала все свое имущество.

Еще при жизни Васильева признавалась, что не хочет никаких разбирательств из-за своего наследства, именно поэтому она предпочла составить завещание. В него актриса вписала свою названную дочь Дарью, с которой сильно сблизилась после смерти супруга. Именно она помогла Вере Кузьминичне в один из самых тяжелых периодов в ее жизни.

Из-за связи Васильевой с, казалось бы, посторонним человеком, многие считали Милославскую мошенницей. Мол, специально ухаживает за пожилым человеком, чтобы получить выгоду. Еще больше разговоров об этом стало, когда актриса составила список наследников, в который вошла Дарья. Однако сама Вера Кузьминична заявляла – никто ее не заставлял этого делать, и она действовала только по собственной воле.

Отметим, что Милославской теперь должна перейти квартира актрисы в центре Москвы. А по информации некоторых источников в Сети, имущество Васильевой оценивается в 100 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что делала Вера Васильева прямо перед смертью.