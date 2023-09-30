Морщины и прыщи: как на самом деле выглядит лицо 55-летней Валерии

Певица Валерия показалась не с лучшей стороны на недавнем концерте в Кремле. Поклонники привыкли видеть 55-летнюю артистку в безупречном виде с гладкой кожей. Но в этот раз в Сеть попали реальные снимки звезды.

Teleprogramma.pro опубликовала фото Валерии без фотошопа. На нем певица позировала при полном макияже, но даже он не смог скрыть возрастные изменения. Все изъяны были видны невооруженным глазом.

«Глубокие носогубные складки, борозды морщин вокруг глаз, а на лбу прыщик, который не получилось замаскировать под косметикой. Он так и зияет», – отмечает источник.

Ранее мы писали о том, что Буланова рассказала об отношениях с Шатуновым.