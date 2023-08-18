Молодой и симпатичный: Толкалина показала мужчину, который не дает ей спать
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Любящая обнаженные фотосессии Любовь Толкалина опубликовала фото мужчины, с которым проводит все свое время. После громкого расставания с Егором Кончаловский женщина дала понять, что не страдает от одиночества.
Знаменитость пока не вышла замуж, зато играет в кино и в театре. Все свободное время она проводит на репетициях и в хорошей компании. Толкалина показала на фото симпатичного молодого музыканта, который произвел на нее большое впечатление.
Судя по всему, артисты репетируют не только днем, но и ночью. Ведь Любовь признавалась, что полностью отдается работе. Неизвестно, интересуют ли ее личные отношения с коллегой или она ограничивается совместным творчеством.