Молодой и симпатичный: Толкалина показала мужчину, который не дает ей спать

Любящая обнаженные фотосессии Любовь Толкалина опубликовала фото мужчины, с которым проводит все свое время. После громкого расставания с Егором Кончаловский женщина дала понять, что не страдает от одиночества.

Знаменитость пока не вышла замуж, зато играет в кино и в театре. Все свободное время она проводит на репетициях и в хорошей компании. Толкалина показала на фото симпатичного молодого музыканта, который произвел на нее большое впечатление.